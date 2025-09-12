İzmir'deki karakol saldırısında yeni detaylar! Meğer arkadaşlarına olay öncesi söylemiş! "Ben 16 yaşımı göremeyeceğim"

8 Eylül Pazartesi günü sabahı 16 yaşındaki lise 3. sınıf öğrencisi Eren Bigül'ün pompalı tüfekle saldırdığı Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'nde bulunan polis memuru Hasan Akın şehit düşürken, Murat Dağlı ve Ömer Amilağ ise yaralandı. Silah sesini duyan ve polis merkezinin üstünde bulunan lojmanda kalan 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir, silahını alarak aşağı indi. Saldırgan ile çatışmaya giren Aydemir olay yerinde şehit düştü. Saldırgan Eren Bigül de polisler tarafından bacaklarından ve karnından vurularak etkisiz hale getirildi ve gözaltına alındı.

EREN BİZE SALDIRIYLA İLGİLİ BİLGİ VERMEDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında toplam 27 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 18 yaşından küçük 16 şüpheli, 10 Eylül Çarşamba günü adliyeye sevk edildi. 16 şüphelinin tamamının saldırganın akran yakınları olduğu, yapılan sorguda ise saldırıyla ilgili Eren Bigül'ün kendilerine bilgi vermediğini söyledi.

EREN BİGÜL'ÜN İFADESİ ALINMADI

Eren Bigül'ün hastanedeki tedavisi devam ederken, henüz ifadesinin alınmadığı öğrenildi. İzmir'in yanı sıra İstanbul, Ankara, Şanlıurfa ve Kocaeli'de gözaltına alınan şüphelilerden 1'inin İran, 4'ünün Suriye uyruklu olduğu, aralarında saldırganın babası Nuhver Bigül, annesi Aysel Bigül'ün de aralarında bulunduğu 10 şüpheli emniyetteki işlemleri ardından bugün adliyeye sevk edildi.

DEAŞ VİDEOLARI İZLEMİŞ

16'lık katil Eren Bigül'ün cep telefonu ve bilgisayarında yapılan incelemede, sosyal medyada çeşitli terör örgütleriyle bağlantılı hesapları takip ettiği ve ideoloji ile saldırı videoları izlediği, ayrıca silahlı terör örgütü DEAŞ'ın ideolojisini benimsediği tespit edildi. İncelemeler sonucu, Eren Bigül'ün izlediği videolardan hareketle saldırıyı planladığı ve internetteki el yapımı patlayıcı hazırlama videolarını izleyerek içinde "torpil" bulunan patlayıcılar yaptığı tespit edildi.

ARKADAŞLARINA 16 YAŞIMI GÖREMEYECEĞİM DEMİŞ

16'lık katilin okulda akran zorbalığına uğradığı ve arkadaşlarına "Ben 16 yaşımı göremeyeceğim" dediği öğrenildi. Eren Bigül'ün saldırı öncesi gece kulüpleri ve kalabalık bölgelerde keşifler yaptığı, son olarak da sokağın da bulunan polis merkezini hedef seçtiğini belirlendi.

2 YAŞINDAKİ KIZ KARDEŞİ KORUMA ALTINA ALINDI

Eren Bigül'ün babası Nuhver Bigül'ün ava meraklı olduğu, oğlunu küçük yaşlardan beri ava götürerek silah kullanmayı ona öğrettiği tespit edildi. Eren Bigül'ün yaklaşık bir yıldır içine kapanarak sapkın düşüncelere yöneldiği, ailesi ve çevresinin bu durumu fark ettiği ancak yetkili makamlara başvuru yapılmadığı kaydedildi. Eren Bigül'ün 2 yaşındaki kız kardeşi devlet tarafından koruma altına alındı.