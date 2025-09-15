Düğün arabasından çöp protestosu

İZMİR'İN Buca ilçesinde evlenen bir çiftin düğün arabasına yazdırdığı mizahi mesaj, kentteki çöp sorununa gönderme yaparak sosyal medyada gündem oldu. "Aşkımız Buca'nın çöpleri gibi hiç bitmesin" yazısı hem güldürdü hem düşündürdü. İzmir'in bazı ilçelerinde haftalardır devam eden çöp sorunu, halkın sabrını zorlamaya başladı. Yaz aylarının sıcaklığıyla birlikte kötü koku ve sinek istilası artarken, özellikle Buca, Karabağlar ve Bornova gibi yoğun nüfuslu bölgelerde çöp yığınları günlük yaşamı doğrudan etkiliyor.

Vatandaşlar, kaldırımları kaplayan çöp torbalarının yürümeyi güçleştirdiğini, kötü kokular nedeniyle pencerelerini dahi açamadıklarını dile getiriyor. Görüntü kirliliğinin yanı sıra sağlık riskleri de gündeme gelince, kent sakinlerinin tepkisi her geçen gün büyüyor. Öte yandan genç çiftin esprili mesajı, kısa sürede sosyal medya kullanıcıları arasında yayıldı.

İŞÇİLER ŞİRİNYER'E YÜRÜDÜ

ÖTE yandan Buca Belediyesi işçileri, 3 aydır maaşlarını, 6 aydır ise gıda kartları ve toplu sözleşmeden doğan farklarını alamadıkları gerekçesiyle başlattıkları grevin 6'ncı gününde belediye binası önünde toplandı. Daha sonra sloganlarla Şirinyer'e yürüyen işçiler, "Kiramızı, faturalarımızı, yol paramızı, çocuklarımızın okul masraflarını ödeyemiyoruz" diyerek Buca halkına mücadelelerine destek vermeleri için çağrıda bulundu.