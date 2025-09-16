AK Parti'li İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'dan “Çöp Krizi” Tepkisi: “Çöp dağları halk sağlığını tehdit ediyor”

Şehir genelinde çöp yığınlarının oluşturduğu kötü manzaraya ve tehlikelere dikkat çeken Bursalı, "İzmir'de CHP'li belediyelerin yönetim zafiyeti her geçen gün daha net ortaya çıkıyor. Bugün şehrin dört bir yanında yaşanan çöp krizi, bu beceriksizliğin en somut göstergesidir. Sokaklar, caddeler ve meydanlarda çöp dağları oluşmuş durumda. Bu utanç verici tablo sadece görüntü kirliliği değil, halk sağlığı açısından da büyük bir tehdittir" dedi.

"İZMİR BU AYIBI, SİZ İSE İZMİR'İ HAK ETMİYORSUNUZ!"

Vatandaşların kendi imkânlarıyla çöpleri toplamak zorunda kaldığını, bazı bölgelerde ise çöp yığınlarının yakılmasıyla yangın riski oluştuğunu vurgulayan Bursalı, şu ifadeleri kullandı:

"CHP'li belediyeler; asli göreviniz olan çöp toplama hizmetini bile yapamıyorsanız, İzmir'e nasıl hizmet edeceksiniz? Yıllardır hizmet belediyeciliği yerine algı ve reklam belediyeciliği yapan anlayış, bugün İzmir'i yaşanmaz hale getirmiştir. İzmirli hemşehrilerimiz vergilerini ödüyor; karşılığında tertemiz sokaklar, güvenli yaşam alanları bekliyor. Ancak karşılaştıkları manzara; çöp dağları, hastalık riski, yangın tehdidi ve beceriksizliktir. Artık bahane değil, çözüm üretin. İzmir bu ayıbı hak etmiyor. Siz ise bu vurdumduymazlığınızla İzmir'i hak etmiyorsunuz."

"SÖZ KONUSU İZMİR VE İZMİRLİYSE GERİSİ TEFERRUAT!"

Bursalı, kangren haline dönüşen çöp sorunun çözümü için AK Parti olarak gerekli tüm girişimleri ve takipleri yaptıklarını kaydetti. Yapılan görüşmeler sonrasında geçici de olsa bir çözüm üretildiğini belirten Şebnem Bursalı, "Mesele İzmir ve İzmirli olunca hiçbir zaman elimizi taşın altına koymaktan geri durmadık. Genel Sekreterimiz ve İzmir Milletvekilimiz Eyüp Kadir İnan'ın öncülüğünde AK Parti İzmir milletvekilleri olarak Ankara nezdinde yoğun bir görüşme trafiği gerçekleştirdik. Ve sonucunda da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız halk sağlığını korumak için tüm imkânlarını seferber ederek, krizin büyümemesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin talep ettiği Harmandalı'na geçici ve kontrollü bir izin verdi. 31 Ekim 2025'e kadar geçerli olacak bu izin kapsamında günlük 2 bin 477 tonla sınırlı olmak kaydıyla çöp boşaltımı yapılabilecek." İfadelerini kullandı.

AK Partili Bursalı, bu sürenin sonuna kadar sorumlu İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de soruna kalıcı bir çözüm bulması gerektiğine dikkat çekti.