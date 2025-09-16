İzmir sağlık diplomasisinin küresel merkezi oluyor!

Son dakika İzmir haberleri... 21-22 Kasım 2025 tarihlerinde İzmir'in Balçova Termal Tesisleri'nde düzenlenecek olan Uluslararası Sağlık Turizmi Köprüleri, Türkiye'de Sağlık Diplomasisi ve İnovasyon Kongresi, 50'den fazla ülkenin sağlık bakanları, büyükelçileri, diplomatik heyetleri ve sektör temsilcilerini bir araya getirecek. Türkiye'nin sağlık diplomasisi vizyonunu uluslararası kamuoyuyla paylaşacağı kongre, sağlık turizminde iş birliği ağlarının güçlendirilmesini hedefliyor. Kongrede ayrıca inovasyon, teknoloji ve uygulamalı eğitim alanlarında önemli oturumlar düzenlenecek.

ÖNEMLİ VERİLER SUNACAK

Program kapsamında, 'Sağlık Diplomasisi Panelleri', 'Eğitim Oturumları ve Çalıştaylar', 'İnovasyon ve Teknoloji Sunumları' ile 'Sektörel Buluşmalar' gibi çok sayıda başlıkta eş zamanlı etkinlikler gerçekleştirilecek. Yapay zeka destekli sağlık çözümleri, tele-sağlık uygulamaları ve dijital sağlık sistemleri gibi son teknoloji konuları konuşulacak. Kongrede sunulan akademik bildiriler, uluslararası indekslerde taranan ve DOI numarası verilen bir kongre kitabında yayımlanacak. Bilimsel katkıların, hem sektör profesyonellerine hem de akademik camiaya önemli veriler sunması bekleniyor.