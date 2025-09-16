Son dakika: İzmir'de 2 polisimizi şehit etmişti! Eren Bigül'ün dehşet veren ifadesine ulaşıldı: İzmir fuarına saldırmayı düşündüm

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 16 yaşındaki saldırgan Eren Bigül'ün sosyal medya hesapları incelendi. Yapılan incelemede DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerine ve evde silahla eğitim yaptığına ilişkin kayıtlar bulundu.

Eren Bigül ifadesinde şunları söyledi: "Silahla ilk temasım 7 yaşımda oldu, ilk kez babamla havalı tüfekle şişeye ateş ettim. Daha sonra silah kursuna gittim. Babam Nuhver Bigül ile tabancayla atış yapmak için bir kez poligona da gittim. Silahlara meraklıyım, bu nedenle poligonda atış yapmaya gittim."