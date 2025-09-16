İzmir’de devrilen traktörünün altında kalan adam öldü

Kaza, saat 12.00 sıralarında Yeniköy Mahallesi Yeniköy Küme Evleri mevkisinde meydana geldi. Hasan Çakır, kullandığı 35 ZHE 27 plakalı traktörün tekerleğinin yerinden çıkması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan mısır silajı yüklü traktör, kuru dere yatağına devrildi.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Traktörün altında kalan Hasan Çakır'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Çakır'ın cansız bedeni, Ödemiş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.