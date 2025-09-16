Tire Belediyesi’nde Cuma sürgünü

CHP'Lİ Tire Belediyesi'nde yaşanan 'Cuma sürgününe' AK Parti Tire İlçe Başkanı Kadir Uğurlu sert tepki gösterdi.

Aralarında, Fen İşleri Müdürü, mühendisler ve teknikerlerin de bulunduğu toplam 7 personelin Cuma günü mesai bitiminde atölyede görevlendirilmesinin liyakatsiz bir tasfiye olduğunu belirten AK Parti Tire İlçe Başkanı Kadir Uğurlu, "Bu karar, kurumsal hafızayı yok etmekle kalmamış, yıllarını Tire'ye adayan personelin onurunu da ayaklar altına almıştır. Her sokağında emeği olan insanlar, bir Cuma akşamı adeta itibarsızlaştırılarak atölyeye gönderilmiştir.

Bu kararla, hem Fen İşleri Müdürlüğü'nün kurumsal hafızası sıfırlanmış hem de tüm belediye personeline 'değersizsiniz' mesajı verilmiştir. Bizim siyasi anlayışımızda, kuruma hizmet eden insana saygı esastır. Siyasi görüşü ne olursa olsun, alın teriyle Tire'ye hizmet eden her bir belediye personelinin başımızın üstünde yeri vardır" diye konuştu.