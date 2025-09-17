İzmir'de CHP'li belediyeler çöp sorununda sınıfta kaldı! Bakanlık halk sağlığı için devreye girdi

Bakanlığımız halk sağlığını korumak için tüm imkânlarını seferber etmiş, krizin büyümemesi için sadece geçici ve kontrollü bir izin vermiştir.

Bu izin 31 Ekim 2025'e kadar geçerli. Günlük 2477 tonla sınırlı. Tüm sorumluluk CHP'li Büyükşehir Belediyesi'ndedir. Bugün İzmir'de çöpler toplanmıyor, İzmirliler çile çekiyorsa bunun sebebi beceriksizliktir, vizyonsuzluktur.