Haberler İzmir Filmlere konu olacak olay! İş insanını İzmir’de kaçırıp Bağcılar’da tuttular: 15 milyon fidye istediler!

İzmir’de bir araca zorla bindirilerek kaçırılan iş insanı İstanbul Bağcılar’da bir adreste fidyecilerin elinden nefes kesen operasyonla kurtarıldı. İddiaya göre alacaklıları tarafından kaçırılan iş insanından 15 milyon lira fidye isteyen 5 kişi gözaltına alındı.

Son Güncelleme:

İzmir'de polise başvuran tekstil işiyle uğrayan iş insanı A.A.'nın eşi, kendisinden haber alamadıklarını söyleyerek polisten yardım istedi. Yapılan çalışmalarda A.A.'nın kaçıranlar tarafından İstanbul'a götürüldüğü bilgisine ulaşıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ihbar ulaşması üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaçırılan A.A.'nın önce Bursa'nın Karacabey ilçesine getirildiği burada İstanbul'dan gelen diğer şüphelilere teslim edildiği belirlendi. Şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasını belirleyen polis, aracı Bağcılar'da park halinde buldu. Yapılan çalışmada şüphelilerin aracı park ettikleri çok yakın bir sitede bulundukları belirlendi. İş insanı A.A.düzenlenen operasyonla kurtarılırken olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına aldı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheliler ifadelerinde, A.A.'nın aile üyelerine ait 15 milyon lira alacaklarını tahsil etmeye çalıştıklarını söyledi. Şüpheliler V.A.(39), A.K.(27), O.Y.(24), E.K.(44) ve D.K.(25) işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

