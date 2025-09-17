İzmir’de konut satışı artışta!

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 30,2, 41,1 ve 31,9 oranlarında artış gösterdi. Yabancılara yapılan konut satışları ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 oranında azalarak bin 810 oldu. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 671 ile İstanbul, 576 ile Antalya ve 123 ile Mersin oldu. En çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı.

