Israrlı takibe af yok!

İ zmir'de ısrarlı takiple mücadele son hız devam ediyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, ısrarlı takip suçuna ilişkin farkındalık çalışması başlattıklarını belirtti Başsavcılık tarafından paylaşılan kamu spotlarında; telefon, mesaj, e-posta ve sosyal medya gibi dijital iletişim araçları üzerinden bir kişiye ısrarla ulaşmaya çalışmanın suç teşkil ettiği hatırlatıldı. Söz konusu çalışmada "Israrlı takip bir şiddet türüdür" ifadesine yer verildi.

'MUTLAKA BAŞVURUN' Israrlı takibe maruz kalan kişilerin sessiz kalmaması ve resmi makamlara başvurması gerektiği belirtildi. Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, ısrarlı takibe maruz kalanlara seslenerek, "Nasıl olsa bir şey olmuyor diye asla çekinmeyin. 7 gün 24 saat boyunca kolluk birimlerine ya da özel 183 hattına başvuru yapılabileceğinizi asla unutmayın" ifadelerini kullandı. Yeldan İzmir Adliyesi'nde bu tür ısrarlı takip suçundan 233 suçluya adli işlem yapıldığı hatırlatıldı.





BAĞIMSIZ BİR SUÇ

Başsavcı Ali Yeldan, Yeni Asır'a yaptığı özel açıklamalarda şunları söyledi: "7406 sayılı Kanun ile Türk Ceza Kanunu'na eklenen ısrarlı takip, bağımsız bir suç olarak düzenlenmiştir. Amaç, özellikle kadına yönelik şiddet gibi daha ağır suçlar gerçekleşmeden önce mağdurun korunmasıdır. Suç failin ısrarlı şekilde bir kişiyi fiziken takip etmesi veya iletişim ve bilişim araçları, sosyal medya ya da üçüncü kişiler aracılığıyla temas kurmaya çalışması ve bu eylemlerin mağdurda ciddi huzursuzluk ya da güvenlik endişesi oluşturması halinde meydana gelir. Fiziksel takip ise mağdurun bulunduğu ortamlarda sürekli karşısına çıkma, evinin önünde bekleme gibi davranışları da kapsar. İletişim yoluyla takip ise telefon, mesaj, e-posta ve sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen ısrarlı temasları içerir."



2 YILA KADAR HAPİS CEZASI

CUMHURİYET Başsavcısı Ali Yeldan, "Israr unsurunun oluşması için aynı fiilin sürekli tekrarı şart olmayıp, farklı zaman ve mekânlarda gerçekleştirilen takip davranışları yeterlidir. Israrın varlığı somut olayda hâkim tarafından değerlendirilir. Suçun temel hali için 6 ay-2 yıl hapis cezası öngörülmüştür. Suçun çocuğa, boşanılan veya ayrılık kararı verilen eşe karşı işlenmesi, mağdurun yaşam düzenini değiştirmesine neden olması veya fail hakkında uzaklaştırma/ yaklaşmama kararı bulunması hallerinde ceza 1-3 yıl hapis olarak artırılır" dedi.