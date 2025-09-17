Yeni çağın sorunu akran zorbalığı

İNTERNETİN yaygınlaşması ile birlikte sosyal medya kullanım yaşının düşmesi, çocuklarımızı dijital dünyadaki tehlikelere açık hale getiriyor. Nitekim şiddet içerikli video ve içeriklere maruz kalan çocuklarda ciddi davranışsal sorunlar meydana gelebiliyor. Bunun en somut örneklerinden biri ise yeni çağın bariz sorunlarından biri olarak gösterilen akran zorbalığı. Bu konudaki benzer gelişmelere sürekli yenileri ekleniyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İZMİR Karşıyaka'daki Emine Lahur Ortaokulu'nda eğitim gören 12 yaşındaki B.T, okul çıkışında 10 kişilik bir grubun saldırısına uğradı.

Akranları tarafından dakikalarca darp edilen 8'inci sınıf öğrencisi çocuğun annesi Fatma Sivrikaya, "Kimsenin çocuğu sahipsiz değil" diyerek sorumlulardan şikayetçi oldu. B.T, olay sonrası sokağa çıkmaya korktuğunu söylerken saldırı ile ilgili disiplin soruşturması başlatıldı.

B.T'nin kalabalık bir kız çocuğu grubu tarafından darp edildiği anlar, bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.