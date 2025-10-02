Atık pamuktan katma değerli biyomalzeme elde edildi

İZMİR Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Malezya'dan araştırmacıların ortak projesinde, atık pamuk saplarından, yara bandından yüz maskesine, akıllı telefon pilinden yapay deriye kadar birçok üründe kullanılabilecek yüksek değerli biyomalzeme elde edildi. TÜBİTAK İkili İşbirliği Programları kapsamında İYTE ile Malezya Tarımsal Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü ortaklığında 2 yıl önce sapların ekonomiye kazandırılması amacıyla başlatılan projede olumlu sonuçlara ulaşıldı. Laboratuvarlardaki çalışmalarda atık pamuk sapları, bakterilerle işlenerek "bakteriyel nanoselüloz" adı verilen, doğada çözünebilen yüksek katma değerli biyouyumlu malzemeye dönüştürüldü.