İzmir’de 10 milyon TL’lik kaçak ürün ele geçirildi

İZMİR'DE polis ekiplerince bir haftada gerçekleştirilen 20 operasyon kapsamında piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL olan kaçak ürün ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 28 şüpheliden 5'i tutuklandı. Ele geçirilen ürünler arasında; 1 milyon 760 bin adet boş makaron, 72 bin 700 adet doldurulmuş makaron, 44 bin 308 adet sigara sarma kağıdı, 18 bin 46 paket gümrük kaçağı sigara, bin 870 puro, 384 elektronik sigara cihazı ve 30 elektronik sigara likidi bulundu. Operasyonlarda ayrıca bin 730 adet ortaçağ Avrupa ve Osmanlı dönemlerine ait sikke ile 6 tarihi eser niteliği taşıyan obje ele geçirildi.