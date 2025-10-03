İzmir'de patlama sesleri! Plastik deposu alevlere teslim oldu

İzmir'in Bornova ilçesinde inşaat malzemelerinin bulunduğu bir depoda yangın çıktı.





Ekipler yangına müdahale ediyor. DHA'nın haberine göre Bornova ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki inşaat malzemelerinin bulunduğu bir depoda, saat 07.00 sıralarında yangın çıktı.