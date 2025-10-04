İzmir’de milyarlık vurgun

İzmir'de akıllara durgunluk veren bir vurgun olayı yaşandı. Beton ve çimento işleri ile uğraşan iş insanı Ali Halhallı, inşaat ve türevleri olan şirketleri aracılığıyla piyasadan iddiaya göre milyarlarca lira para topladı. Müşterilerinin yanı sıra, yüksek meblağlarla ticaret yaptığı için kredi libitesi yüksek olan Halhallı, bankalardan da milyarca lira kredi kullandı.

PARALARI ALIP KAÇTI

Son olarak geçtiğimiz Cuma gününe kadar piyasalarda bulunan Ali Halhallı'dan hafta başında sevkiyatlar gitmeyince müşteriler milyarlık vurgunu öğrenerek şok oldular. Yapılan araştırmalarda Halhallı'nın önce Kıbrıs'a sonra da Rusya'ya kaçtığı ortaya çıktı. Genç iş insanı Ali Halhallı ile ticaret yapan firmalar, birbirleri ile yaptıkları kontak ve görüşmelerin ardından vurgunun da miktarı gün yüzüne çıktı. Lükse ve şatavata düşkün olduğu ileri sürülen Ali Halhallı'nın piyasa ve bankalar dışında Bölgesi'ndeki beton işi yapan firmalardan da 15 milyara yakın para toplayarak kaçtığı ileri sürüldü.

DUYAN ADLİYEYE KOŞTU

Halhallı'nın beton ve çimento işlerinin yanı sıra da Bayraklı'da lüks bir site içinde de yakınları ve arkadaşları için estetik ve güzellik merkezi altında klinik dahi açtığı belirlendi. 15 milyarın üzerinde bir para ile vurgun yapıp kaçan Ali Halhallı'nın mağdurları avukatları ile birlikte soluğu adliyede alırken, var olan malların üzerine haciz koydurup tahsil etmek için ilk sıralarda adını yazdırmak için yarışa girdikleri öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, hafta başından beri banka ve müşterilerin ulaşamadığı Ali Halhallı'nın vurgunu önceden planladığı ve düzenli olarak mal siparişi adı altında para topladığı iddia edildi.