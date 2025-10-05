Karşıyaka’da eylem yapan memur boş arsaya sürüldü

İZMİR'İN Karşıyaka Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi (TİS) alacakları için 23 gün eylem yapan çalışanlar, bu kez de sürgün cezalarıyla karşı karşıya kaldı. Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube, eyleme katıldığı gerekçesiyle boş bir arazide görevlendirilen memur Yunus Akkoç'un durumunu kamuoyuna duyurdu. Sendika Yürütme Kurulu Üyesi Fırat Belen, sürgün edilen kamu emekçisi Yunus Akkoç'u, "görevlendirildiği" boş arazide ziyaret etti. 2 No'lu Şubenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Emekçileri en temel ihtiyaçlarını karşılama şanslarının olmadığı, belediyeye ait bir birimin ve dahası can güvenliğinin de bulunmadığı böylesi bir alana günde 12 saat beklemek üzere görevlendirmek emekçilerin hak arayışlarını cezalandırmaktan başka bir anlam taşımamaktadır" denildi.