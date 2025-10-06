CHP yönetiminde kadına yer yok! İzmir'de sadece bir kadın ilçe başkanı oldu

'DESTEK VERİLMELİYDİ'

Onbaşıoğlu, İzmir'in bir kadın kenti olduğunu belirten tek kadın CHP ilçe başkanı yaşanan sürecin İzmir'e yakışmadığını ifade etti. İlçe Başkanı, "Aslında önceden 7 kadın ilçe başkanı vardı. Ardından beş ilçe başkanına ve şimdi de tek kadın ilçe başkanlığına kadar düştü. Bence kadın belediye başkanlarımız taşın altına elini koyup kadınlarımızın haberlerine daha çok destek vermeliydi" dedi.

'SİYASETİN NERESİNDEYİZ?'

CHP İzmir'in tek kadın İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu şöyle devam etti: "İzmir'de ortaya çıkan bu sonucun masaya yatırılarak, bir kez daha kadınlar siyasetin neresinde düşünüp bakmak gerekiyor. Özellikle İzmir'de tek kadın aday kazanması beni ve diğer kadınları üzmüştür. İzmir'in bir kadın kenti olmasına rağmen bu tablo acınılası. Kadınların siyasete bakış açıları mı değişti derseniz değişmediğini söyleyebilirim. Sadece yeterli desteği görmediler. Şu anda 8 tane kadın belediye başkanımız var. Selçuk Belediye Başkanımız ile çok koordineli bir sistemle çalıştık. Kadının siyasette adı mutlaka olmalı."

7 İLÇE BAŞKANI KADINDI



2020 yılında Seferihisar, Menderes, Buca, Aliağa, Balçova, Bayraklı ve Foça olmak üzere 7 ilçe başkanının kadın olduğu belirtildi.