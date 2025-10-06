  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler İzmir İzmir elektrik kesintisi 6 Ekim Pazartesi | Elektrikler ne zaman gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir yeni haftaya elektrik kesintileri ile uyandı. Bugün İzmir'in birçok ilçesinde uzun saatler sürecek elektrik kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 6 Ekim Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

GÖZDE AYVAZ

Giriş Tarihi:

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. Peki bugün İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İşte 6 Ekim Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 EKİM PAZARTESİ

09:00 - 17:00
BAYINDIR / İZMİR
Fırınlı

12:00 - 18:00
ÇEŞME / İZMİR
Musalla

10:00 - 16:00
FOÇA / İZMİR
Yenibağarası

10:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Yunus Emre

13:00 - 18:00
MENEMEN / İZMİR
İnönü ( KAVAKLI 4115 Sk. )
Gazi Mustafa Kemal ( 4130 )

09:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
İnönü

09:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Alacalı
Kurşak
Büyükkale
Alaylı
Akçaşehir

09:00 - 12:00
TORBALI / İZMİR
Tepeköy

