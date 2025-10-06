İzmir elektrik kesintisi 6 Ekim Pazartesi | Elektrikler ne zaman gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. Peki bugün İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İşte 6 Ekim Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 EKİM PAZARTESİ
09:00 - 17:00
BAYINDIR / İZMİR
Fırınlı
12:00 - 18:00
ÇEŞME / İZMİR
Musalla
10:00 - 16:00
FOÇA / İZMİR
Yenibağarası
10:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Yunus Emre
13:00 - 18:00
MENEMEN / İZMİR
İnönü ( KAVAKLI 4115 Sk. )
Gazi Mustafa Kemal ( 4130 )
09:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
İnönü
09:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Alacalı
Kurşak
Büyükkale
Alaylı
Akçaşehir
09:00 - 12:00
TORBALI / İZMİR
Tepeköy