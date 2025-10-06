  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
İzmir Urla'da korkunç olay: Eşini tüfekle öldürüp 'kaza' dedi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Urla ilçesinde dün öğle saatlerinde T.A isimli şahıs bulunduğu araçtan kazara ateşlediğini ileri sürdüğü tüfekle 32 yaşındaki eşi Burçin Razak'ı öldürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, öğle saatlerinde İzmir Urla'da Kuşçular Mahallesi Önen Koyu'nda meydana geldi. İddiaya göre, T.A.'nın elindeki tüfeğin ateş alması sonucu yanındaki eşi Burçin Razak Akyürek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Akyürek'in yaşamını yitirdiği belirlendi. T.A. ise gözaltına alındı.

T.A. ilk ifadesinde tüfeği kazayla ateşlediğini ve fişeğin araç içerisinden geçerek araç dışında bulunan eşine isabet ettiğini söylediği öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı

