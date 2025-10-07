Interpol tarafından aranıyordu! Suç örgütü lideri 'Cehennem Necati' İzmir'de yakalandı

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'de, 'Köln'ün babası' ya da 'Cehennem Necati' lakaplarıyla tanınan suç örgütü liderlerinden Necati Coşkun Arabacı (53), Adnan Menderes Havalimanı'nda gözaltına alındı.

İnterpol tarafından da suç örgütü kabul edilen Cehennem Melekleri örgüt üyelerinin kara para aklama, haraç, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi birçok yaşa dışı faaliyetlere karıştığı tespit edildi.