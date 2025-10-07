Karşıyaka’da 22 bin 500 yapı mercek altına alındı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 Ekim İzmir depreminin ardından, en çok hasar alan Bornova ile Bayraklı'dan sonra Karşıyaka'da da yapı envanter çalışmalarını başlattı. İnşaat mühendislerinden oluşan uzman ekip 27 mahalledeki 22 bin 500 yapının, olası bir deprem anında vereceği tepkiyi belirlemek için ön inceleme çalışmalarını sahada yürütüyor.

İKİ AŞAMALI YÖNTEM UYGULANACAK

Detaylı analiz gerektiren binaları belirlemek için iki aşamalı olarak sürdürülen proje kapsamında elde edilecek veriler, Deprem Master Planı'na da altlık oluşturacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, Bayraklı ve Bornova'da tamamladığı yapı envanter çalışmalarının benzerini Karşıyaka Bahriye Üçok Mahallesi'nde de başlattı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ile yürütülen projede, iki aşamalı yöntem uygulanacak.