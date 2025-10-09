İzmir Buca’da sözler tutulmadı! İşçiler yeniden iş bıraktı

Buca Belediyesi'nde çalışan işçiler, Eylül ayında geriye dönük maaş alacaklarının ödenmemesi üzerine başlattıkları 9 günlük iş bırakma eylemiyle gündeme gelmişti. O süreçte belediye hizmetleri durma noktasına gelmiş, ilçenin birçok noktasında çöp yığınları oluşmuştu. İşçilerin belediye binasında yaptığı işgal eylemi sonrasında taraflar arasında yapılan görüşmeler neticesinde anlaşma sağlanmış ve eylem sonlandırılmıştı.
EN GEÇ 7 EKİM'DE YATIRILACAKTI
Görüşmelerde, geçmişe dönük iki maaşın ödenmesiyle birlikte Belediye Başkanı Görkem Duman, Ağustos ayı maaşlarının ise en geç 7 Ekim tarihine kadar yatırılacağını taahhüt etmişti. Ancak aradan geçen süreye rağmen bu söz yerine getirilmedi.
İşçilerin hesaplarına yalnızca maaşlarının yaklaşık yarısının yatırılması, tansiyonu yeniden yükseltti. Bunun üzerine Genel-İş Sendikası İzmir 6 No'lu Şube, üyelerine yeniden iş bırakma çağrısı yaptı. Sabah saatlerinden itibaren belediye hizmet birimlerinde işçiler işbaşı yapmayarak eylem kararı aldı.
Yaklaşık bin 900 belediye işçisi, maaşlarının tamamı ödenene kadar eylemlerini sürdüreceklerini ifade etti. Belediye hizmetlerinde aksama yaşanırken, sendika temsilcilerinin belediye yönetimiyle yeniden görüşme yapması bekleniyor. Belediye cephesinden ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.