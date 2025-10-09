İzmir Buca’da sözler tutulmadı! İşçiler yeniden iş bıraktı

Buca Belediyesi'nde çalışan işçiler, Eylül ayında geriye dönük maaş alacaklarının ödenmemesi üzerine başlattıkları 9 günlük iş bırakma eylemiyle gündeme gelmişti. O süreçte belediye hizmetleri durma noktasına gelmiş, ilçenin birçok noktasında çöp yığınları oluşmuştu. İşçilerin belediye binasında yaptığı işgal eylemi sonrasında taraflar arasında yapılan görüşmeler neticesinde anlaşma sağlanmış ve eylem sonlandırılmıştı.

EN GEÇ 7 EKİM'DE YATIRILACAKTI

Görüşmelerde, geçmişe dönük iki maaşın ödenmesiyle birlikte Belediye Başkanı Görkem Duman, Ağustos ayı maaşlarının ise en geç 7 Ekim tarihine kadar yatırılacağını taahhüt etmişti. Ancak aradan geçen süreye rağmen bu söz yerine getirilmedi.