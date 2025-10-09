İzmir ezan vakitleri 2025! Diyanet ezan saatleri...

AKŞAM NAMAZI NE ZAMANA KADAR KILINIR?
Akşam namazının vakti; güneşin batması ile başlayıp, İmam Ebû Hanîfe'ye göre güneşin batışından sonra ufukta kalan aydınlık kayboluncaya kadar devam eder. Hz. Peygamber(s.a.s.), "Akşam namazı vaktinin başlangıcı güneşin batışı, sonu da ufkun kayboluşudur." (Tirmizî, Salât, 114 [151]) buyurmuştur. Bir rivâyette de Hz. Peygamber (s.a.s.), yatsı namazını şafağın kaybolmasından sonra kılmıştır. (Dârekutnî, es-Sünen, 1/495-496 [1037-1038]
Rivâyetlerdeki 'şafak' veya 'ufuk' kelimeleri İmam Ebû Hanîfe'ye göre, kırmızılıktan sonraki beyazlıktır. Ayrıca İmam Ebû Hanîfe bu konuda delil olarak, "…Akşam namazı vaktinin sonu ufkun karardığı vakittir." (bk. Müslim, Mesâcid, 174 [612]) hadisine dayanmıştır.
İmam Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed'le birlikte diğer mezheplere göre ise akşam namazının son vakti, güneşin batışından sonraki kızıllık gidinceye kadar devam eder. Zira hadisteki şafak güneşin batışından sonraki kızıllıktır. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.),"Şafak kızıllıktır. O kaybolunca namaz vâcip olur." (Dârekutnî, es-Sünen, 1/506 [1056]) buyurmuştur.