  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İzmir ezan vakitleri 2025! Diyanet ezan saatleri...

İzmir ezan vakitleri 2025! Diyanet ezan saatleri...

İzmir'de ikindi ezanı saat kaçta? İzmir akşam ezanı ne zaman okunuyor? aramalarını ibadetini yerine getirmek isteyenler tarafından merak ediliyor. İzmir'de namazını saatinde eda etmek isteyenler 'İzmir ezan saatleri 2025' aramasını yapıyor. İşte 2025 İzmir namaz vakitleri...

GÖZDE AYVAZ

Giriş Tarihi:

İzmir ezan vakitleri 2025! Diyanet ezan saatleri...

İslamiyet'in şartlarından biri olan namaz ibadetini saatinde yerine getirmek isteyenler ikamet ettikleri ilin namaz saatlerini araştırıyor. Peki İzmir'de sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı saat kaçta kılınıyor? İşte 2025 İzmir namaz vakitleri...

İzmir ezan vakitleri 2025! Diyanet ezan saatleri...

KADINLAR BAŞLARI AÇIK OLARAK NAMAZ KILABİLİRLER Mİ?

Ergenlik çağına ulaşmış bir kadının, mahremi olmayan erkeklerin yanında olduğu gibi namaz kılarken de vücudunun dinen örtülmesi gereken yerlerinin tamamını örtmesi gerekir. Baş da örtülmesi gereken yerlerdendir. Hz. Âişe'den rivâyet edilen bir hadiste Allah Resûlü (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: "Allah, ergenlik çağına ulaşmış kadının başörtüsüz kıldığı namazını kabul etmez." (Ebû Dâvûd, Salât, 85 [641]; Tirmizî, Salât, 277 [377]) Ayrıca Hz.Peygamber'in (s.a.s.) eşlerinin evlerinde namaz kılarken başlarını örttüklerini, kendisinin de başı açık namaz kılan genç kızları uyardığını ve büluğa eren kadınların başlarını örterek namazlarını kılmaları gerektiğini bildiren hadisler vardır. (Ebû Dâvûd, Salât, 87 [645]) Hz. Peygamber (s.a.s.) zamanından günümüze kadarki uygulama da böyledir.

İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

İzmir ezan vakitleri 2025! Diyanet ezan saatleri...

YATSI NAMAZI NE ZAMANA KADAR KILINABİLİR?

Yatsı namazının vakti, akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlar, "imsak" vaktine (tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder. (Tahâvî, Şerhu me'âni'l-âsâr, 1/159 [957-959]) Yatsı namazı bu süre içinde herhangi bir vakitte kılınabilir. Bununla birlikte bazı âlimler, bütün farz namazlarda olduğu gibi yatsı namazını da vaktinin ilk diliminde kılmanın Hz. Peygamber'in (s.a.s.) tavsiyesi gereğince daha faziletli olduğunu söylemişlerdir. Buna karşılık yine bazı rivâyetlere dayanarak yatsı namazını gecenin biraz ilerleyen diliminde kılmanın daha uygun olduğunu söyleyen âlimler de vardır. (İbn Kudâme, el-Muğnî, 1/278)

Şâfiî mezhebine göre yatsı namazının vakti batı ufkundaki kızıllığın kaybolmasıyla başlar, tan yerinin ağarmasına kadar devam eder. Ancak bu mezhebe göre yatsı namazının vakti kendi içinde "faziletli", "ihtiyarî", "cevâz" ve "özür" olmak üzere dörde ayrılır. Faziletli vakit, vaktin başında kılınmasıdır. İhtiyarî vakit, gecenin ilk üçte bir vaktidir. Bundan sonra fecre kadarki vakit ise cevaz vaktidir. Bu vakitte yatsı namazını kılmak caiz ise de mekruhtur. Özür vakti ise yatsının cem-i takdim ile kılınacağı akşam namazı vaktidir. (Nevevî, el-Mecmû', 3/31)

İzmir ezan vakitleri 2025! Diyanet ezan saatleri...

AKŞAM NAMAZI NE ZAMANA KADAR KILINIR?

Akşam namazının vakti; güneşin batması ile başlayıp, İmam Ebû Hanîfe'ye göre güneşin batışından sonra ufukta kalan aydınlık kayboluncaya kadar devam eder. Hz. Peygamber(s.a.s.), "Akşam namazı vaktinin başlangıcı güneşin batışı, sonu da ufkun kayboluşudur." (Tirmizî, Salât, 114 [151]) buyurmuştur. Bir rivâyette de Hz. Peygamber (s.a.s.), yatsı namazını şafağın kaybolmasından sonra kılmıştır. (Dârekutnî, es-Sünen, 1/495-496 [1037-1038]

Rivâyetlerdeki 'şafak' veya 'ufuk' kelimeleri İmam Ebû Hanîfe'ye göre, kırmızılıktan sonraki beyazlıktır. Ayrıca İmam Ebû Hanîfe bu konuda delil olarak, "…Akşam namazı vaktinin sonu ufkun karardığı vakittir." (bk. Müslim, Mesâcid, 174 [612]) hadisine dayanmıştır.

İmam Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed'le birlikte diğer mezheplere göre ise akşam namazının son vakti, güneşin batışından sonraki kızıllık gidinceye kadar devam eder. Zira hadisteki şafak güneşin batışından sonraki kızıllıktır. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.),"Şafak kızıllıktır. O kaybolunca namaz vâcip olur." (Dârekutnî, es-Sünen, 1/506 [1056]) buyurmuştur.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA