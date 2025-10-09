İzmir’de yağmur yağdı Körfez’in rengi değişti

İzmir Körfezi'nde geçen yıl kirlilik nedeniyle ortaya çıkan kötü koku bu yıl da kendini gösterdi. İzmir'de son günlerde etkili olan yağışın ardından Körfez'in renginde de değişimler meydana geldi.

Körfez'de yaşanan değişimin sebebini anlatan Prof. Dr. Doğan Yaşar, derelerde biriken pisliklerin körfeze aktığını dile getirdi. Prof. Dr. Yaşar, "Bütün derelerde son yıl yağmur yağmadığı için bütün pislikler birikti. Derelerin altı beton olduğu için o birikinti suyu çekme şansı kalmadı. Yağmurla beraber o pislik körfeze geldi. O kötü koku ve görüntü de bu sebeple oldu. Dereden gelen suyun dağılımı sebebiyle Körfez renginde değişiklik meydana geldi ve kötü bir koku yayıldı" dedi.