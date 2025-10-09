Uluslararası BORAN 7 Keskin Nişancı Yarışması nefes kesti

İzmir'in Foça ilçesi Jandarma Albay M. Remzi Kızılsu Atış Alanı'nda düzenlenen BORAN 7 Keskin Nişancı Yarışması, zorlu ikinci gün birinci etabı ile devam etti.

Keskin nişancılar sadece atış becerilerini değil, aynı zamanda baskı altında doğru karar verme, zaman yönetimi ve konsantrasyon gibi kritik yeteneklerini de test etti. Yarışmaya Türkiye ile birlikte 21 ülkeden 48 unsur katıldı. Yarışmanın ikinci gün faaliyetleri kapsamında, "Er Meydanı" etabı çekişmeli mücadelelerine sahne oldu. Yarışmacılar, sabah saatlerinde iki gruba ayrılarak farklı atış disiplinlerinde yeteneklerini sergiledi. Yarışmanın son atışlı etabı ise 11 Ekim Cumartesi günü "Üçüncü Etap: Büyük Kapışma" adı altında gerçekleştirilecek olan "Senaryo Atışı" olacak. Yarışma, 12 - 13 Ekim günleri düzenlenecek olan Kapanış Töreni ve dereceye giren unsurlara ödüllerinin verilmesi ile sona erecek.