Vali Elban: İzmir’de suç oranı yüzde 11 azaldı

İzmir Valisi Süleyman Elban, basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda, kentteki güvenlik ve asayiş faaliyetlerine ilişkin rakamları paylaştı. Vali Elban, 1 Ocak-30 Eylül 2025 tarihleri arasındaki güvenlik ve asayiş faaliyetlerine ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı ve suç oranlarındaki gerilemenin, güvenlik birimlerinin koordineli çalışmaları ve alınan önleyici tedbirlerin bir sonucu olduğunu vurguladı.

KİŞİLERE KARŞI İŞLENEN SUÇLARDA AZALMA

Vali Elban'ın paylaştığı verilere göre, özellikle mal varlığına karşı işlenen suçlarda dikkat çekici bir düşüş yaşandı. Toplam olay sayısı 2024'te 9 bin 569 iken, 2025'te 6 bin 124'e gerileyerek yüzde 36 oranında azaldı. Düşüş oranları şu şekilde sıralandı: Yankesicilik: yüzde 75, Kapkaç: yüzde 67, Otodan hırsızlık: yüzde 59, İş yerinde ve kurumda hırsızlık: yüzde 58, Evden hırsızlık: yüzde 42.

Kişilere karşı işlenen suçlarda ise en yüksek düşüş "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçunda yüzde 27 oranında gerçekleşti. Cinsel saldırı ve konut dokunulmazlığının ihlali suçlarında yüzde 21, kasten öldürme suçlarında ise yüzde 20 oranında azalma kaydedildi.

166 SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ

Organize suçlarla mücadelede yılın ilk dokuz ayında 228 operasyon düzenlendiğini belirten Vali Elban, 166 organize suç çetesinin çökertildiğini bildirdi. Uyuşturucuyla mücadelede ise; TCK 188 (İmal ve Ticaret) kapsamında 2 bin 419 operasyon yapıldı, bin 817 kişi tutuklandı. TCK 190-191 (Kullanıcılık) kapsamında 15 bin 514 olay kaydedildi. Toplamda bin 898 kişi tutuklanırken, 4 bin 388 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Vali Elban, 1 Ocak-30 Eylül 2025 tarihleri arasında 19 bin 150 kişinin hapis yakalamasıyla yakalandığını, ayrıca 31 bin 176 kişi hakkında ifade işlemi yapıldığını aktardı. Silah kaçakçılığı operasyonlarında ise 4 bin 744 kişi hakkında işlem yapıldığı, aralarında 2 bin 448 tabanca ve bin 437 av tüfeğinin bulunduğu 4 bin 602 silaha el konulduğu bildirildi.

TRAFİK DENETİMLERİNDE ARTIŞ

Trafik güvenliği çalışmalarında da büyük artış yaşandığını belirten Vali Elban, denetlenen araç sayısının yüzde 95 artışla 8 milyon 566 bin 232'ye, işlem yapılan araç sayısının ise 1 milyon 284 bin 230'a yükseldiğini açıkladı. Okul servisi denetimleri de yüzde 71 artarak 32 bin 102'ye, işlem yapılan servis sayısı ise 7 bin 67'ye ulaştı.

Vali Elban, son olarak İzmir'de geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısının 102 bin 247 olduğunu da ifade etti.