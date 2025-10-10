İzmir'de Buca Belediyesi memurları yeniden eylemde: Oyalamayı bırakın

Buca Belediyesi'nde görev alan Tüm Bel-Sen İzmir 2 Nolu Şube'ye bağlı memurlar, geriye dönük TİS haklarını alamadıkları gerekçesiyle başlattıkları eyleme, görüşmeler sonrası son verdi. Ancak ödemelerle ilgili somut bir adım atılmaması üzerine memurlar, bugün tekrar iş bıraktı. Buca Belediyesi binası önünde bir araya gelen memurlar, sloganlar attı. Tüm Bel-Sen İdari Sekreteri Nurcan Hükenek, belediye önünde bir araya gelen memurlar adına yaptığı açıklamada, "Bugün, burada yine aynı soruyla karşı karşıyayız. Buca Belediyesi, emekçinin alın terini ne zaman ödeyecek? Aylar geçti, verilen sözler havada kaldı. Takvimler değişti, açıklamalar yapıldı, tarih üstüne tarih verildi. Ama paralar hala ödenmedi" dedi.

'ÇALIŞANLAR AYLARCA SABRETTİ'

Buca Belediyesi çalışanlarının aylarca sabrettiğini söyleyen Hükenek, "Ev kirasını, faturasını, borcunu, çocuklarının okul masraflarını nasıl karşılayacağını düşünmekten geceleri uyuyamayan emekçiler artık susmayacak. Emekçinin sabrını sınayanlar, bilsin ki biz hakkımızı isteyerek değil; haklı olarak buradayız. Belediye Başkanı Görkem Duman'a açıkça sesleniyoruz: Artık söz değil, icraat istiyoruz. Emekçiyi oyalamayı bırakın, alacaklarımızı derhal ödeyin" diye konuştu.

'BUGÜN BURADAYIZ, YARIN YİNE GELECEĞİZ'

Tüm Bel-Sen İzmir 2 Nolu Şube olarak emeğin onurunu korumakta kararlı olduklarını söyleyen Hükenek, "Her sözünüzü, her vaadinizi not ettik. Her geciken günü, her tutulmayan sözü, her ödenmeyen hakkı unutmadık. Bugün buradayız, yarın yine geleceğiz. Alın terimizin karşılığını alana kadar bu mücadele sürecek" dedi.