İzmirli öğrenciden soluk aldıran icat

İzmir Fen Lisesi 12. sınıf öğrencisi Barkın Özsoy, solunum rahatsızlığı çeken kişilerin yaşamını kolaylaştırmak için üç cihazdan oluşan taşınabilir hava kalitesi izleme sistemi geliştirdi.Lise öğrenimi boyunca hava kirliliği ve bunun insan sağlığı üzerindeki etkileri üzerine araştırmalar yapan Özsoy, günlük yaşamda rahat kullanılabilecek, havadaki çeşitli gazları ölçebilecek cihazların eksik olduğunu düşünerek bu konuda çalışma yapmaya karar verdi. Özsoy, hem bireysel hem de hastanelerde kullanılabilecek iki ölçüm cihazı ve bir prizden oluşan üç modüllü hava kalitesi takip sistemi tasarladı. "Açık Kaynaklı Taşınabilir Hava Kalitesi Ölçüm Kitleri" ismini verdiği projeyle, İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST 2025 Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması'na katılan Özsoy, "Hava ve İklim" alanında Türkiye birinciliğini elde etti.