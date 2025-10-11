‘Şehit maaşı’ kavgası bitti

Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan İzmirli Uzman Çavuş Ayhan Elmacı'nın şehit maaşı, şehitlik tazminatı için babası, annesi, amcası ve üvey annesi arasında yaşanan mahkeme sonuçlandı.

Şehit tazminatı şehidin bıraktığı vasiyetname üzerine "Beni büyüten varisim" dediği amcası Ali Elmacı'ya verilmişti. Baba Salih Elmacı, mahkemenin bu kararına itiraz etti ve istinaf mahkemesine başvurdu. İstinaf mahkemesi de yaptığı inceleme sonucu şehit tazminatının amca Ali Elmacı'ya verilmesine karar verdi. Baba ve anne ile üvey anne istinaf mahkemesinin kararına tekrar itiraz ettiler ve edilen itiraz sonrası 50 bin liraya yakın şehit maaşı mahkeme kararı ile öz baba Salih Elmacı'ya verildi.

Şehidin maaşını paylaşamadılar