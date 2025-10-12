İzmir Bayraklı’da yol kenarında bulunmuştu... Sinem için adalet arayışı sürüyor

Çiçek'in son olarak görüştüğü Cem A. tutuklanmış, şüpheli daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca her iki şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, Cem A'nın "nitelikli cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 14 yıldan 19 yıla, şüpheli Burak K'nin ise geceleyin yağma suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenmişti.

