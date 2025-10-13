  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler İzmir ESHOT'tan duyuru: İzmir'de bu güzergahları kullanacaklar dikkat!

Son dakika haberleri...ESHOT'tan İzmir'de toplu taşıma kullananları yakından ilgilendiren önemli duyuru geldi. Çalışma nedeniyle bugünden itibaren bazı hatlarda geçici güzergah değişikliği yapılacak. İşte detaylar...

GÖZDE AYVAZ

Giriş Tarihi:

İzmir'de ESHOT tarafından güzergah değişikliği duyurusu yapıldı.

İZSU Genel Müdürlüğü'nün Karabağlar İlçesi Günaltay Mahallesi'nde yapacağı çalışmalar boyunca;14 EKİM 2025 SALI Günü Saat 10:00 dan itibaren; 588 NO.LU YENİ ÇAMLIK - KONAK hattında geçici güzergah değişikliğine gidilmiştir.

İZMİRGAZ A.Ş.'nin İhsan Alyanak Mahallesi'nde yapacağı asfalt çalışmaları boyunca; 13 EKİM 2025 PAZARTESİ gününden itibaren; 156 NO.LU SAĞLIK OCAĞI ÜÇYOL METRO hattının güzergahında değişikliğe gidilmiştir.

AKTARMALI ULAŞIM NASIL SAĞLANIYOR?

Kartlardaki aktarma hakkı, ilk binişten 5 dakika sonra başlar. İzmirim Kartla, metro, banliyö ve tramvay istasyonları, vapur iskeleleri turnikelerinden geçişlerde ve tüm otobüslere binişlerde geçerli olmak üzere; ilk binişi takiben 90 dakika aktarma süresi bulunmaktadır. (Tarife ve ücret listesindeki aktarma hakkı olan tarifeler için geçerlidir.)

30 dakika içinde aynı otobüste, metro/banliyö istasyonunda veya vapur iskelesinde peş peşe yapılan binişlerde, tüm kartlarda geçerli olmak üzere; aktarma hakkı verilmemektedir. Bu süre içinde 2. binişlerden tam ücret tahsil edilir.

