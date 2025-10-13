ESHOT'tan duyuru: İzmir'de bu güzergahları kullanacaklar dikkat!

İzmir'de ESHOT tarafından güzergah değişikliği duyurusu yapıldı.
İZSU Genel Müdürlüğü'nün Karabağlar İlçesi Günaltay Mahallesi'nde yapacağı çalışmalar boyunca;14 EKİM 2025 SALI Günü Saat 10:00 dan itibaren; 588 NO.LU YENİ ÇAMLIK - KONAK hattında geçici güzergah değişikliğine gidilmiştir.
İZMİRGAZ A.Ş.'nin İhsan Alyanak Mahallesi'nde yapacağı asfalt çalışmaları boyunca; 13 EKİM 2025 PAZARTESİ gününden itibaren; 156 NO.LU SAĞLIK OCAĞI ÜÇYOL METRO hattının güzergahında değişikliğe gidilmiştir.
AKTARMALI ULAŞIM NASIL SAĞLANIYOR?
Kartlardaki aktarma hakkı, ilk binişten 5 dakika sonra başlar. İzmirim Kartla, metro, banliyö ve tramvay istasyonları, vapur iskeleleri turnikelerinden geçişlerde ve tüm otobüslere binişlerde geçerli olmak üzere; ilk binişi takiben 90 dakika aktarma süresi bulunmaktadır. (Tarife ve ücret listesindeki aktarma hakkı olan tarifeler için geçerlidir.)
30 dakika içinde aynı otobüste, metro/banliyö istasyonunda veya vapur iskelesinde peş peşe yapılan binişlerde, tüm kartlarda geçerli olmak üzere; aktarma hakkı verilmemektedir. Bu süre içinde 2. binişlerden tam ücret tahsil edilir.