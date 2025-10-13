İzmir’de kooperatif mağdurları çözüm bekliyor

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası kamuoyunda kooperatif ve kentsel dönüşüm mağdurları olarak anılan hak sahipleri, Gaziemir 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi inşaatı önünde basın açıklaması düzenledi. Grup adına konuşan İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu BaşkanıAli Alpyavuz, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZBETON AŞ ve Egeşehir öncülüğünde, "Belediye garantörlüğünde güvenli konut" vaadiyle kurulan yapı kooperatifinin üyeleri olarak şantiyede seslerini duyurmaya çalıştıklarını söyledi. Alpyavuz, "Belediye resmen taraf olmalı. Bu hem hukuki hem siyasi sorumluluk anlamına gelir. Önce inşaat ilerlesin, sonra ödeme yapılsın. Tapular ve haklarımız güvence altına alınmalı. Üyelikten ayrılmak isteyenlere adil çözüm getirilmeli. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sesleniyoruz. Bu kentin insanları size güvendi. Evlerimiz çalındı, umutlarımız çalındı." diye konuştu.

'İNŞAAT ATIL VAZİYETTE'

BU projeye depremden korunmak amacıyla, belediyenin ve İZBETON'un güvencesine inanarak üye olduğunu söyleyen Mehmet Manav, "İnşaat yıllardır ilerlemiyor. Burası, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı bir törenle örnek proje olarak duyurulmuştu. Ama bugün geldiğimiz noktada, inşaat hala atıl vaziyette. Genel başkan çıkıp 'Anlaştık' diyor, ama ortada bir anlaşma yok. Biz burada sadece garanti istiyoruz" ifadelerini kullandı.