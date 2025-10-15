Çankaya Otopark tartışması büyüyor

İZMİR Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim Ayı birinci oturumunda gündeme gelen Çankaya Otopark'ı yıkımı ile ilgili konuşan AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, Başakn Cemil Tugay'a yüklendi. Tugay otoparkın hisselerinin yüzde 47'sinin Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne, yüzde 5'inin Ziraat Bankası'na, geri kalan bölümün ise Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğunu belirtmişti. İki kuruma da teklifte bulunan Tugay, "Toplam hisseleri bizden fazla. Bunu üstlensinler yapabilirler, güçlendirmesini yapsınlar biz de yıkmayalım" demişti.

"BUNLAR ZİHNİ SİNİR İŞLER"

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin; Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Ziraat Bankası'na ilettiği 'Otopark ve alışveriş merkezi binasının yıkımı yerine güçlendirilmesi üstün kamu yararı taşıması nedeniyle bize muvafakat verin' teklifini hatırlatan Yıldız, "Muvakafat veriyor ortak, işleri yürütelim diye protokol yolluyor. 'Ben hissem oranında ödemeye hazırım' demiş. Anıtlar Kurulu burayı birinci derece arkeolojik sitten üçüncü dereceye düşürmüştür. Kurula sunulmuş bir proje var mı? Yok. Kamuoyu ile paylaşılmış bir proje gerçekten var mı? Yok. Şimdi bu bütün 'yok, yok, yok, yok'ların içerisinde, alternatif oluşturduğunuz otopark alanınız var mı? O da yok. Yazısına bir dönüş bile yapmadığınız kuruma, şimdi 'Gel, al' diyorsunuz. Paydaşlar hazırken, paydaşları yok sayıp sonra da paydaşlara işi bırakmayı etik ve doğru bulmuyoruz. Sorumluluğunuzdan kaçmayınız. Dostlar alışverişte görsün anlayışını terk edin. Zihni Sinir işlerle kenti yormayın" şeklinde konuştu.