Duvarın altında kalan 17 yaşındaki işçi öldü

İZMİR'İN Çeşme ilçesinde bir evin yıkım çalışması sırasında meydana gelen iş kazasında 17 yaşındaki işçi S.C.E. yaşamını yitirdi. Olay, Alaçatı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evin yıkım çalışması sırasında işçi S.C.E., duvar blokunun altında kalarak ağır yaralandı. Yaralı S.C.E., ilk müdahalenin ardından Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dokların çabalarına rağmen S.C.E., hayatını kaybetti. Polis, yıkım çalışmasında görevli E.Ç. (45) ve M.Ü.'yü (41) gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.