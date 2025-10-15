İzmir'de kentsel dönüşüm mağdurlarından Başkan Tugay'a tepki: Bir çivi dahi çakmadınız





Tugay'dan, kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılan evlerinin yapılmasını talep eden Uslu, "Yapılan her eleştiri İzmir'in eksiklerini görmenizi, sizin çok çalışmanızı sağlar ama ne yazık ki eksikleri görmek yerine bu eleştirileri kişisel olarak algılayıp mağduru oynuyorsunuz. Artık algı yaratmayı bırakıp çözüm içerikli açıklamalar yapmanızı bekliyoruz. İzmir'in sorunlarından en önemli parçası olan kentsel dönüşümün gelmiş olduğu noktada iki yıldır görevde olduğunuz süre içerisinde bir çivi dahi çakmadınız." ifadelerini kullandı.