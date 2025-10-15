  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler İzmir İzmir’de sahte alkol operasyonu: Piyasa değeri 1.3 milyon lira

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Karşıyaka'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda, 30 bin litre etil alkol ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

İHA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Som dakika İzmir haberleri... İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, halk sağlığını korumak, kaçak ve sahte alkollü içkiden kaynaklanan ölümleri önlemek ve vergi kaybının önüne geçmek amacıyla Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda çalışma yürüttü.

Dün Karşıyaka ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, bir araçta yapılan aramada, bin 30 litre sahte içki yapımında kullanılan etil alkol ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 339 bin TL olduğu bildirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

