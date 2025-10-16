İZBAN'a zam geldi! Tam ve öğrenci ne kadar oldu?

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ekim ayı ikinci birleşimi Kültürpark'ta Meclis Salonu'nda İZBB Başkanvekili Levent Yıldır idaresine gerçekleştirildi. İZBAN için birinci oturumda gündeme gelen zam önergesi plan bütçe ve ulaşım komisyonunda oy çokluğu ile kabul edildi.

Buna göre 25 TL olan tam biniş ücreti 30 TL oldu. Öğrenci fiyatı ise güncelleme ile birlikte 10 TL'den 15 TL'ye yükseldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ağustos ayı olağan meclis toplantısının 3'üncü oturumunda İZBAN İzmirim Kart entegrasyonundan ayrılmasına ve 90 dakika ücretsiz aktarma ile Halk Taşıt uygulamalarının son bulmasına oy çokluğu ile karar verildi.