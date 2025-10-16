İzmir’deki kongre krizi CHP’yi karıştırdı!

CHP İzmir İl Kongresi öncesi yaşanan gerilim, mevcut İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun hukuki süreci ve genel merkez- taban arasındaki adaylık tartışmalarıyla zirveye ulaştı. Başlangıçta Genel Merkez'in, tutuklu Aslanoğlu'nun yeniden aday gösterilmesi yönündeki eğilimi, örgütte "dayatma" ve "tabanın iradesine müdahale" olarak yorumlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aziz Kocaoğlu ise, Genel Merkez'in tutumuna açıkça karşı çıkarak, "Bu doğru bir yaklaşım değil" sözleriyle tartışmayı alevlendirdi.

TAHLİYE DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Parti kulislerinde, tutuklu bir ismin adaylığının CHP'nin değişim iddiasına zarar vereceği ve örgüt iradesinin hiçe sayıldığı yönünde ciddi bir huzursuzluk hâkimdi. Tüm gözler 13 Ekim'deki davaya çevrilmişken, Kooperatif Davası'nın ikinci duruşmasında Şenol Aslanoğlu'nun ev hapsiyle tahliye edilmesi, kongre sürecindeki dengeleri tamamen değiştirdi. Tahliye kararıyla birlikte, başlangıçta "tutukluluk mağduriyeti" üzerinden oluşan tek liste/tek aday beklentisinin gerekçesi de ortadan kalkmış oldu. Tahliye olmasının hemen ardından kongre çalışmalarını hızlandıran Aslanoğlu'nun, ilçe başkanlarını arayarak kendisi için imza toplamalarını istediği iddiaları ise yeni bir "dayatma" krizi yarattı.

KOCAOĞLU'NDAN TEPKİ GELDİ

CHP Karşıyaka İlçe Teşkilatı bu talebe destek verirken, bazı ilçe başkanları ise, "Bu dayatmadır. Örgütü hiçe sayan bu yöntemi kabul etmiyoruz" diyerek sert tepki gösterdi. Tepkilerin büyümesi üzerine Aslanoğlu'nun geri adım attığı ve İl Başkanlığı'nda geniş katılımlı bir toplantı yapılması kararlaştırıldığı öne sürüldü. Aziz Kocaoğlu, tahliye kararının ardından bir TV programında yaptığı açıklamayla sürecin seyrini belirleyecek bir çıkış yaptı. Kocaoğlu'nun "Tek liste, tek aday dileği bir mağduriyet sonucunda oluşmuş istektir. Şenol Bey artık tutuksuz olduğuna göre, onun ne kadar hakkı varsa diğer arkadaşların da o kadar hakkı vardır. Tek adam, tek liste olarak çıkma gerekçesi ortadan kalkmıştır" çıkışını yaptı.

SÜRPRİZ İSİMLER ADAY OLABİLİR

Aziz Kocaoğlu, "Başka arkadaşlar da çıkıp aday olabilir. Yarış olur, kim kazanırsa o il başkanı olur ve devam eder" sözleri bu kez akıllara yeni adaylar çıkacak mı sorusunu gündeme getirdi. Kulislerde ise pek çok adaydan söz ediliyor. Kulislerde konuşulanlara göre aday olması beklenen isimler arasında CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, Bornova Belediye eski Başkanı Olgun Atila, Eczacı Ezgi Deniz Urunga (2020 yılındaki seçimlerde de adaylığını açıklamıştı), CHP Selçuk İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu, 2024 yerel seçimlerinde Balçova Belediye Başkan aday adayı olan Münir Sirhan Özen, Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek ve hatta İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aziz Kocaoğlu da bulunuyor.

GÖZLER 17 EKİM KONGRESİ'NDE

CHP'nin kalesi olarak bilinen İzmir'de yaşanan bu gelişmeler, parti içinde demokrasi, temsil ve örgüt iradesi gibi temel ilkelerin yeniden tartışmaya açılmasına neden oldu. Gerginliğin tırmandığı bu ortamda, CHP İzmir İl Kongresi yarın (17 Ekim Cuma) saat 17.30'da Celal Atik Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Kongrede, Aslanoğlu'nun adaylık yarışı ve Kocaoğlu'nun çıkışının ardından yeni adayların yer alıp almayacağı merakla bekleniyor