KDK’den İzmir’deki ‘kaçak iskeleler yıkılsın’ kararı

KAMU Denetçiliği Kurumu (KDK), İzmir Seferihisar'daki kaçak iskele ve yapıların yıkılarak bölgenin halkın kullanımına uygun hale getirilmesi için Seferihisar Belediyesi'ne, gerekli ekipman sağlanması adına da İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tavsiye kararı verdi. Kurum, sürecin kontrolünün sağlanması amacıyla da İçişleri ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıklarına karar örneğinin gönderilmesini kararlaştırdı. Seferihisar Belediyesi, kıyı bölgesindeki kaçak iskele ve yapıların yıkım işlemlerinin yapılacağı yönünde KDK'ye bildirimde bulundu.