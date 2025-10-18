CHP İzmir kongresinde gergin anlar! Tek aday olarak açıklanan Çağatay Güç kürsüde bayıldı

Tek aday olarak açıklanan Çağatay Güç kürsüde adaylık konuşmasını gerçekleştirdi. Güç, konuşmasının hemen ardından kürsüdeyken bayılarak yere düştü. Güç'ün bayılmasının ardından partililer kürsüye koştu. O esnada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay müdahale etti.

TANSİYONU DÜŞMÜŞ

Güç'ün sağlık durumuna dair yapılan açıklamada, durumunun iyi olduğu belirtildi. Tansiyon düşmesi sonucu yere düştüğü belirtildi.

"İKİ GÜNDÜR ÇOK YORGUNDUM, BİR ŞEYLER OLACAĞINI HİSSETTİM"

Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Güç, ayağa kalktı ve kürsüde bir konuşma yaptı. Güç, konuşmasında şunları söyledi: "İki gündür aşırı yorgunum bugün neredeyse hiç uyumadım. Sanırım iki günün stresi ile başıma bu geldi, sizler de kusura bakmayın. CHP bir ailedir, aile bizim için çok özeldir. Sizleri çok seviyorum. Birbirinize güvenin, birbirinizi kırmayın. Birlikte güçlüyüz. Aslında çok güzel bir yazı yazmıştım yarım kaldı, bir şeyler olduğunu hissettim. Benim yazılarım güzeldir" diye konuştu.

SALONDA GERGİNLİK ÇIKTI!

Güç'ün fenalaşmasının ardından salonda bir başka gerginlik daha yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın yanına yaklaşan bir kişi, yüksek sesle, "Bir gün görüşeceğiz, beni ekmeğimden ettin. Benim adım Bülent Gerçek!" diyerek tepki gösterdi. Kısa süreli paniğe neden olan olayda, söz konusu kişi güvenlik görevlileri tarafından salondan uzaklaştırıldı.

Yaşanan bu iki olay, kongre atmosferini bir süreliğine gererken, parti yöneticileri ve delegeler ortamın sakinleşmesi için çaba gösterdi