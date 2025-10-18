AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı: “Gazze’de küresel vicdanın sesi olduk”

UZUN yıllar İzmir ve Ankara'da gazetecilik yapan AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, İzmir'de eski meslektaşlarıyla buluştu. İzmir'in ulusal ve yerel basın temsilcileriyle buluşan Bursalı, konuşmasına Gazze'de yaşananlara değinerek başladı. Bursalı, "Gazze ile ilgili gelişmelerde küresel vicdanın hem sesi hem de belirleyici olan Türkiye Cumhuriyeti olarak gurur duyuyoruz. Hangi ideolojiden olursak olalım hepimizin birleştiği bir konuda Türkiye Cumhuriyeti gerçekten dünyanın da vicdanı konumunda" dedi.

"İZMİR'İN ALTYAPI EKSİĞİ ÇOK"

Bursalı, "Sayın Cumhurbaşkanımızın üstün gayretleriyle Filistin'deki tavrımızı ve bu işin siyaset ötesi insanlık meselesi olduğunu bütün dünyaya en başından beri en güçlü duyuran ülke olduk. Bu konuda gururlu olduğumuzu paylaşmak isterim" diye konuştu. İzmir'de çözülemeyen çok sorun oluğunu vurgulayan Bursalı, "İzmir'de altyapı eksikliği çok fazla. Ulaşım sıkıntısı, çevre ve kentsel planlama konusundaki yaşanan gelişmeleri siz benden daha fazla yaşıyorsunuz. Yerel yönetimlerin ihmaliyle kronik hale gelmiş bir İzmir'den söz ediyoruz. Biz bunları her daim eleştiren fakat çözüm iradesiyle de işin ortağı olma noktasında AK Parti olarak pozitif bakmaya çalıştık. Bizim gayretlerimizle olmuyor. Yerel yönetim bu sıkıntıların belirleyeni olacak. Bizler İzmir'in potansiyeline inanan, bu şehrin enerjisini ve üretkenliğini Türkiye Yüzyılı vizyonuyla buluşturmak isteyen bir anlayışla siyaset yapmak istiyoruz. Biz Türkiye genelinde iktidar olabiliriz ama İzmir siyasetinde muhalefet konumundayız. Sorunları eleştirirken, yapıcı tarafıyla da ele almaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı