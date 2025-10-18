Can Holding operasyonu İzmir’e uzandı

Can Holding'e yeni bir operasyon yapıldı. İzmir, Mersin, Iğdır, İstanbul'da yapılan eş zamanlı operasyonlar sonrasında 35 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Bu şüphelilerden 26'sının gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında, Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası Başkanı (Bilgi Üniversitesi eski Rektörü) Remzi Sanver, Şakir Can ve Murat Can'ın eşleri ile Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl de yer alıyor. 3 şüphelinin yurtdışında bulunduğu kaydedilirken şüphelilerin şirket merkezleri ve ikametgahlarında gerçekleştirilen aramalarda birçok dijital materyal, belge ve değerli evrak ele geçirildi. MASAK raporu incelenerek yeni detaylar aktarıldı. TMSF'nin el koyduğu 121 hesap hareketleri de inceleme altına alındı. 2020-2021 yılları arasında şirketlerin banka hesaplarında 88 milyar TL kayıt dışı para olduğu belirlendi.