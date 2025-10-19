  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
İzmir elektrik kesintisi | 19 Ekim 2025 hangi ilçelerde elektrik yok? İşte planlı kesinti listesi

İzmir'de 19 Ekim 2025 Pazar günü birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yapılacak kesintiler paylaşıldı. Peki İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte ilçe ilçe elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler ve detaylı kesinti saatleri...

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. İşte 19 Ekim Pazar İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

09:00 - 15:00
DİKİLİ / İZMİR
Bademli

10:00 - 16:00
BORNOVA / İZMİR
Ergene

09:00 - 17:00
BUCA / İZMİR
Zafer

15:00 - 17:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Sekiz Eylül
Çınarköy

09:00 - 13:00
KİRAZ / İZMİR
İstiklal
Cumhuriyet

09:00 - 13:00
KINIK / İZMİR
Poyracık

09:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Kahramanlar
Mimar Sinan
Yenişehir
Hilal
Halkapınar

10:00 - 12:00
MENEMEN / İZMİR
Atatürk
Ahıhıdır
85. Yıl Cumhuriyet
Kesik
Kazımpaşa

10:00 - 16:00
TORBALI / İZMİR
Kuşçuburun
Yazıbaşı
Çapak
Gazi Mustafa Kemal

