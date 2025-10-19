İzmir elektrik kesintisi | 19 Ekim 2025 hangi ilçelerde elektrik yok? İşte planlı kesinti listesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. İşte 19 Ekim Pazar İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
09:00 - 15:00
DİKİLİ / İZMİR
Bademli
10:00 - 16:00
BORNOVA / İZMİR
Ergene
09:00 - 17:00
BUCA / İZMİR
Zafer
15:00 - 17:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Sekiz Eylül
Çınarköy
09:00 - 13:00
KİRAZ / İZMİR
İstiklal
Cumhuriyet
09:00 - 13:00
KINIK / İZMİR
Poyracık
09:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Kahramanlar
Mimar Sinan
Yenişehir
Hilal
Halkapınar
10:00 - 12:00
MENEMEN / İZMİR
Atatürk
Ahıhıdır
85. Yıl Cumhuriyet
Kesik
Kazımpaşa
10:00 - 16:00
TORBALI / İZMİR
Kuşçuburun
Yazıbaşı
Çapak
Gazi Mustafa Kemal