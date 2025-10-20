İzmir'de katliam! Oğlunu öldürdü, eşini yaraladı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Tire ilçesinde bir şahıs, evde tartıştığı oğlu ve eşini av tüfeğiyle vurarak kaçtı. Saçmaların isabet ettiği genç hayatını kaybederken, anne ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Tire ilçesi Dallık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ş.K. (55) ile oğlu Aşkın Kaya (28) ve eşi Gülşen Kaya (50) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.