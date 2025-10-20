İzmir'de pazarcılardan Karşıyaka Belediyesi önünde eylem: 30 yıllık emeğimizi kimse parayla satamaz





'TEKSTİL FUARI' ADIYLA SATIŞ YAPILDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Acar, Karşıyaka Belediyesi'ne bağlı Kent A.Ş.'nin geçtiğimiz hafta "Tekstil Fuarı" adı altında bir duyuru yaptığını belirterek, bu etkinliğin "kelime oyunlarıyla gizlenmiş bir satış operasyonu" olduğunu iddia etti. "Konak'taki Mistral Kulesi'nin 42'nci katında bulunan bir hukuk bürosu aracılığıyla randevulu tezgâh satışı yapıldığı, her bir tezgâh için 800 bin TL nakit talep edildiği bilgisi bize ulaştı" diyen Acar, bu işlemlerin tamamen şeffaflık ve yasal denetimden yoksun olduğunu savundu.



"NE MECLİS KARARI NE İHALE SÜRECİ VAR"

Dernek açıklamasında, satış süreciyle ilgili yasal hiçbir dayanağın bulunmadığı da vurgulandı. Acar, "Ne belediye meclis kararı var ne encümen kararı ne de ilgili komisyonlardan bir onay. Askıya çıkarılmış bir duyuru, noter huzurunda yapılmış bir tebliğ ya da ihale süreci yok. Bu durumda yapılan işlem hem hukuka hem de kamu vicdanına aykırıdır" ifadelerini kullandı.