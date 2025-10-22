İzmir dahil 16 ilde DEAŞ’ın finans kaynaklarına operasyon: 18 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen soruşturma kapsamında, İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a finansman oldukları değerlendirilen şüphelileri belirledi.

Bu sabah saat 07.30'da İzmir merkezli 16 ilde eş zamanlı olarak operasyon yapıldı. Operasyonda, DEAŞ terör örgütüne finansal destek sağladıkları tespit edilen 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler, adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.