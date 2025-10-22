El bombası paniği

İzmir Tire'de, İ.A'ya ait bir lastik tamir dükkanında bulunan el bombası sanayi sitesinde büyük panik yarattı. Sabah işyerini açan İ.A adlı esnaf dükkanında pimi ve mandalı üzerinde bir el bombası buldu. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenliği sağlayıp bölgeye kimseyi yaklaştırmadı. Yapılan ön incelemede menşei henüz belirlenemeyen el bombasının parça tesirli savunma tipi olduğu ve fünyesinin üzerinde olduğu belirlendi. Gerçek ise polisin detaylı araştırması üzerine ortaya çıktı. Söz konusu bombayı lastikçi esnafı İ.A'nın oğlunun tarla sürerken bulduğu, zararsız zannettiği için de babasından habersiz işyerine getirdiği anlaşıldı. El bombası, bomba imha ekipleri tarafından etkisiz hale getirilince esnaf rahat bir nefes aldı.