İzmir Bornova'da asırlık okula meydan oyunu!

KARS Halil Atila İlkokulu'nun inşası, 1881 yılında Eski Pazaryeri denilen yerde İsmail Hakkı Bey tarafından başlatıldı ve yapımı iki yıl devam etti. 1883 yılında zamanın Bucak Müdürü Nuri Bey yeni okul binasının yapımını bir yılda tamamladı. Bu binada 1908 yılına kadar eğitim- öğretime devam edildi. 1908 yılında okul mevcudunun artması ile erkek öğrenciler cami karşısındaki eski hükümet binasına nakledildi. Bu okula o dönem "YADİGÂR MİLLET ZÜKUR" ismi verildi. 1909'da Bornova Rumları esnaftan topladıkları yardımlarla şimdiki yerini satın aldı ve yeni okul binası üç yılda tamamlandı. Şimdiki hali ise, öğrenci sayısındaki artış ve ilköğretim uygulamasına geçiş nedeniyle 1993'te iş insanı Halil Atila tarafından yaptırılan 11 derslik ve ünitelerinin binaya eklenmesiyle oluştu.

