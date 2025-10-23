İzmir Bornova'da asırlık okula meydan oyunu!

İzmir depreminde hasar görerek yıkılan Kars Halil Atila İlkokulu'nun yeniden inşa süreci, Bornova Belediyesi tarafından 18 aydır verilmeyen inşaat ruhsatı nedeniyle durdu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçeyi onaylayıp ödeneği göndermesine rağmen temel dahi atılamaması, yüzlerce öğrenciyi mağdur etti.
SINIFLAR DOLU VE YOL UZAK
Belediyenin ruhsat konusundaki tutumu çeşitli iddiaları gündeme getirdi. SİT alanı olduğu gerekçesiyle ruhsat verilmeyen okulun başka bir yere taşınması teklifi velileri çileden çıkardı. Velilerin tepkisine neden olan asıl iddia ise, okulun bulunduğu bölgenin Bornova Meydanı düzenleme projesinin içerisinde yer alması. Bu proje ile meydandaki kilisenin ortaya çıkarılması ile dev meydanda kiliseden başka bir yapının olmamasının amaçlandığı öne sürülüyor. Bu süreçte yeni okul binası yapılamadığı için bölge öğrencileri çevre okullara dağıtıldı. Veliler, çocuklarının kalabalık sınıflarda eğitim görmeye mecbur bırakıldığını ve öğrencilerin uzak okullara yönlendirilmesiyle ulaşım problemi yaşadıklarını dile getirdi.
OKUL KURBAN EDİLİYOR
Evlerinin hemen yanında okulları varken şimdi kilometrelerce uzağa gitmek zorunda kalan öğrenciler ve veliler büyük zorluk çektiklerini söyledi. Bir veli tepkisini, "Evimizin hemen yanında okul vardı. Şimdi çocuklarımı yağmurda, çamurda kilometrelerce uzağa göndermek zorundayım. Kış geldiğinde çocuklarımız perişan olacak" sözleriyle dile getirdi. Veliler, daha önce de kız yurdu olarak planlanan bir binayı belediye hizmet binasına çevrildiğini hatırlattıkları Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'ye, "Eğitime sürekli engel olunuyor. Sadece büyük bir meydan yapabilmek için çocuklarımızı mağdur ediyorsunuz" diyerek sert tepki gösterdi. Öte yandan 18 aydır başlayamayan inşaat, hem öğrencilerin eğitim hakkını engelliyor hem de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen bütçenin kullanılamaması nedeniyle kamu zararına yol açıyor.
TARİHİ 100 YILDAN ESKİ
KARS Halil Atila İlkokulu'nun inşası, 1881 yılında Eski Pazaryeri denilen yerde İsmail Hakkı Bey tarafından başlatıldı ve yapımı iki yıl devam etti. 1883 yılında zamanın Bucak Müdürü Nuri Bey yeni okul binasının yapımını bir yılda tamamladı. Bu binada 1908 yılına kadar eğitim- öğretime devam edildi. 1908 yılında okul mevcudunun artması ile erkek öğrenciler cami karşısındaki eski hükümet binasına nakledildi. Bu okula o dönem "YADİGÂR MİLLET ZÜKUR" ismi verildi. 1909'da Bornova Rumları esnaftan topladıkları yardımlarla şimdiki yerini satın aldı ve yeni okul binası üç yılda tamamlandı. Şimdiki hali ise, öğrenci sayısındaki artış ve ilköğretim uygulamasına geçiş nedeniyle 1993'te iş insanı Halil Atila tarafından yaptırılan 11 derslik ve ünitelerinin binaya eklenmesiyle oluştu.