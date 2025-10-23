İzmir'de hayat durdu! Araçlar suya gömüldü, denizin rengi değişti! İzmir Valiliği duyurdu: 1 kişi selde kayboldu

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'e düşen yağmur hayatı felç etti.
Özellikle Foça'da şiddetini artıran yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Bardaktan boşalırcasına yağan yağmur sebebiyle vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken, yağmur suları bir süre sonra sele dönüştü.
Rögarların da taşmasıyla cadde ve sokaklar kullanılamaz hale geldi. Bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Bahçeler tamamen sular altında kalırken, ilçe halkı evlerinden çıkamayacak duruma geldi.
DENİZİN RENGİ DEĞİŞTİ
Etkili olan sağanak yağış deniz renginde değişimler oluşturdu.
Bölgede sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor.
AFAD'TAN AÇIKLAMA
AFAD: İzmir ilimizin Foça İlçesi Mustafa Kemal Mahallesi, Fevzi Çakmak Mahallesi ve İsmet Paşa Mahallesi'nde yoğun yağış nedeniyle 198 ihbar (su baskını, bilgi talebi, mahsur kalma vb.) alınmıştır. Gelen ihbarlara ekipler tarafından müdahale edilmektedir. Müdahale çalışmalarında Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında AFAD, İtfaiye, Jandarma, Emniyet, Belediye, DSİ, Karayolları, İl Sağlık Müdürlüğü ve ilgili kurumlardan toplam; 587 personel, 265 araç görev almaktadır.
VALİLİK: SELE KAPILAN VATANDAŞIMIZIN ARACINDA OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ
İzmir'de öğle saatlerinde başlayan ve en çok Foça ilçesinde etkili olup su baskını ve taşkınlara neden olan sağanak sonrası İzmir Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "İlimiz Foça ilçesinde 23.10.2025 Perşembe günü (bugün) yoğun sağanak meydana gelmiştir. Foça ve Yeni Foça'da etkili olan yağış neticesinde ilçemiz 1,5 saat içerisinde yaklaşık olarak metrekareye 144 kilogram yağış almıştır. Yeni Foça Bucak mevkisinde, yoğun yağış neticesinde oluşan sele özel aracıyla kapılan bir vatandaşımızın aracına ekiplerimizce ulaşılmış, yapılan kontroller neticesinde araç içerisinde olmadığı tespit edilmiştir.
SELDE BİR KİŞİ KAYBOLDU
Vatandaşımızı arama çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir. Yağış sonucu Foça ve Yeni Foça'da çok sayıda ev ve iş yerinde su baskınları meydana gelmiştir. Ekiplerimiz bölgede oluşan olumsuzluklara hızla müdahaleye devam etmektedir. An itibarıyla yalnızca maddi hasar tespit edilmiş olup, herhangi bir yaralanma ve can kaybı bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla tüm kurumlarımız koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürmekte, gelişmeler titizlikle takip edilmektedir" denildi.
Öte yandan, bir vatandaşın suyla dolan caddede kayıkla ilerlemeye çalıştığı anlar, başka bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
KAYIP KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ
İzmir'in Foça ilçesinde etkili olan sağanakta sel sularına kapılıp Bucak Deresi'ne düşen otomobilde kaybolan ve arama çalışması başlatılan kişinin Bülent Kaptanoğlu (70) olduğu belirlendi. Kaptanoğlu için bölgede AFAD, jandarma, itfaiye ve belediye ekiplerinin koordineli şekilde yürüttüğü arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.